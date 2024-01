Influenza in calo ma ancora tanti casi in bimbi under 5

Leggi tutta la notizia su italiasera

L'sta scemando macolpisce i più piccoli, gli5 dove si registra una lieve risalita dei. "Quella tra 0-4 anni è la fascia più colpita dall', ma non è una novità perché questi bambini hanno un sistema immunitarionon competente, ovvero non riesce a contenere l'attacco dei virus respiratori e quindi si ammalano di più e con una frequenza anche più alta", dice all'Adnkronos Salute Antonio D'Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). "Questi agenti patogeni si trasmettono con grande facilità nel contesto scolastico e sociale", dato che "questa fascia d'età non adotta nessuna misura di distanziamento, si tossiscono e starnutiscono in faccia. Poi dobbiamo considerare che veniamo dal post pandemia Covid dove ...