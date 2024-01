Influenza in calo ma ancora tanti casi in bimbi under 5

(Adnkronos) – L' Influenza sta scemando ma ancora colpisce i più piccoli, gli under 5 dove si registra una lieve risalita dei casi . "Quella tra 0-4 ... (periodicodaily)

Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - Profonda stanchezza, tosse che non accenna ad andar via, naso gocciolante. Sintomi 'ereditati' da Covid e ... (ilgiornaleditalia)

Covid e influenza in calo - ma la circolazione resta sostenuta

AGI - In netto calo, insieme al Covid, anche l'incidenza dei casi di influenza in Italia, che rimane però ancora sostenuta in una stagione da record ... (agi)