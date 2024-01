“Incredibile | ma è così” Francesco Totti e Ilary Blasi | rivelazione bomba di Roberto Alessi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024) La rottura del matrimonio tracontinua a dominare il dibattito. Se ne parla ovunque ormai, sia sui social che in televisione. Le ultime rivelazioni da parte di Cristiano Iovino, il personal trainer con il quale la soubrette avrebbe intrattenuto una amicizia intima durante il matrimonio, hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico. Il web diviso in due fazioni. E anche nel mondo dello spettacolo, tra gli addetti ai lavori le opinioni sono discordanti. Chi non ha risparmiato qualche critica pubblica versoè stata ad esempio Caterina Balivo, la conduttrice della trasmissione televisiva La Volta Buona in onda su Rai Uno, che si è espressa: “Documentario, intervista e poi arriva il romanzo – chiosa la conduttrice ...