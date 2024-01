Incidenti in montagna | due persone morte nel Bresciano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dueine due morti nel, a distanza di poche ore. Un primo escursionista di 54 anni è deceduto precipitando mentre scendeva dal versantedella Cimon della Bagozza, in territorio del Comune di Lozio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolato e poi precipitato per diversi metri, morendo sul colpo. Poche ore dopo, a Collio, un 44enne è morto dopo essere caduto da un costone. L'uomo è stato recuperato quando ormai non c'era più nulla da fare.

Due incidenti in montagna e due morti nel Bresciano, a distanza di poche ore. Un primo escursionista di 54 anni è deceduto precipitando mentre scendeva dal versante bresciano della Cimon della Bagozza ...Tragedia in montagna, nel bresciano. Un escursionista è precipitato mentre scendeva dal Cimon della Bagozza, nel territorio del comune di Lozio in Val Camonica. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe ...