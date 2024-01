Incidenti in montagna | due escursionisti nel Bresciano precipitano e muoiono a poche ore di distanza l' uno dall' altro

19.15 Due Incidenti in montagna e due morti nel Brescia no, a distanza di poche ore. Un primo escursionista di 54 anni è deceduto precipitando ... (servizitelevideo.rai)

Incidente a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, oggi 27 gennaio 2024. In gravissime condizioni un centauro dopo lo scontro tra una vettura ed una motocicletta. Sul posto soccorsi e forze ...Due incidenti in montagna e due morti nel Bresciano, a distanza di poche ore. Un primo escursionista di 54 anni è deceduto precipitando mentre scendeva dal versante bresciano della Cimon della Bagozza ...Due incidenti in montagna e due morti nel Bresciano, a distanza di poche ore. Un primo escursionista di 54 anni è deceduto precipitando mentre scendeva dal versante bresciano della Cimon della Bagozza ...