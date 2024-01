Incidente stradale | si schianta con la moto contro un palo | morto sul colpo un 28enne

(Di sabato 27 gennaio 2024)mortale nei pressi di Torricella, in provincia di Taranto. A perdere la vita è stato unciclista di 28 anni che per cause da accertare ha perso illlo dellaed...

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 10’00 di oggi 27 gennaio, sono intervenuti in via Pianodardine alla ... (anteprima24)

Incidente a L’Aquila oggi 27 gennaio 2024 Violento scontro a L’Aquila nel pomeriggio. Il sinistro stradale si è verificato verso le 16 lungo via Antica Arischia all’incontro con via del Castelvecchio.SS336 DIR A4>MXP (VA). Lonate Pozzolo. 27 gennaio 2024 – Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi, sabato 27 gennaio 2024, sulla SS336 DIR A4>MXP (VA), nel tratto tra ...La scorsa stagione del Ciclismo su strada e questo inverno di ciclocross hanno mostrato ...in cui è stato ad un passo dall'addio alle corse, a causa dell'incidente avvenuto alle Olimpiadi di Tokyo ...