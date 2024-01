Incidente Enduro | frontale fra piloti | gravissimo un 20enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Quattro Castella (Reggio Emilia), 27 gennaio 2024 – Un giovane vezzanese di vent’anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma in seguito ad unin moto. Ai carabinieri – intervenuti sul posto per i rilievi – spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. In base alle prime testimonianze, si sarebbe verificato untra due moto da: su una si trovava il ventenne, sull’altra un 25enne residente a Reggio che nell’impatto ha fortunatamente rimediato traumi meno gravi. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 15,30 in via Luciano Manara, in località Case Rosse: una zona collinare, non lontano dal torrente Modolena dove gli appassionati – in questo caso, un gruppo di amici – imboccano sentieri e carraie per praticare lo sport preferito. L’impatto ...