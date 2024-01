Incidente al GF per Fiordaliso! Beatrice la ferisce con una forbice mentre le taglia i capelli VIDEO

Rientra in servizio il primo Boeing 737-9 Max, dopo quasi tre settimane dall'incidente occorso a un aeromobile di Alaska ...Il nostro team ha lavorato diligentemente per finalizzare il protocollo di ...A causa dell'incidente, nel giro di pochi minuti su via Tuderte si è formata una lunghissima coda, con forti rallentamenti soprattutto in direzione Narni. Per gestire il traffico sul posto anche una ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Resta coinvolto in un ...