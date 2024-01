Inchiesta Unrwa | anche l’Italia sospende i fondi all’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi

(Di sabato 27 gennaio 2024) “Il governo italiano ha sospeso finanziamenti all’dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’annuncio delsegue quelli di Australia, Canada e Stati Uniti, dopo le accuse ad alcuni dipendenti dell’agenzia Onu per i), rimossi dai loro incarichi dopo che Israele li ha accusati di coinvolgimenti negli attacchi lanciati da Hamas il 7 ottobre. “Per tutelare la capacità dell’agenzia di prestare assistenza umanitaria”, ha detto il commissario generale dell’, Philippe Lazzarini, “ho preso la decisione di ...

