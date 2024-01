Incendio alla Planet Farms | ecco cosa dicono le analisi di Arpa sulla presenza di diossine nell’aria

(Di sabato 27 gennaio 2024) Milano, 27 gennaio – Il laboratorio diLombardia ha effettuato lesul primo filtro del campionatore ad alto volume posizionato nei pressi dell’istituto scolastico Ada Negri di Cavenago Brianza a seguito dell’divampato nella mattina di lunedì 22 gennaio. Stando a quanto emerso, riferisce, è stata “accertata lain aria didurante la giornata dell’, in linea con la fase emergenziale”. Maxidi Cavenago, cos’è eproduce la vertical farm lungo l’autostrada A4 “Il valore delle, pari a 0,98 picogrammi/metro ...

