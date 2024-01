Inaugurazione dell’anno giudiziario | aumentano omicidi in famiglia | morti sulle strade e furti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bergamo. Aumento deglistradali, deglicolposi, dei, delle lesioni colpose sul lavoro, delle violenze sessuali, dei, delle estorsioni, delle truffe, dell’usura. Sono questi i dati che saltano subito agli occhi nella relazione preparata dalla procura di Bergamo per l’, che si è tenuta sabato 27 gennaio a Brescia. Il periodo in esame va dall’1 luglio 2022 al 30 giugno 2023 e, da quanto si legge, “l’andamento generale del fenomeno criminoso si è mantenuto pressoché costante rispetto al periodo precedente“. Anzi, dall’analisi dei numeri forniti dalle varie forze di polizia operanti sul territorio, emerge una riduzione dell’attività criminale in Bergamo e Provincia.volontari Gli ...