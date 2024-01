In piazza contro il sindaco Bandecchi La protesta a Terni

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – Inil. Per prendere le distanze dale dall’ultima delle tante polemiche che lo hanno coinvolto: quella per le frasi sessiste pronunciate nei giorni scorsi in consiglio comunale. I promotori, tra cui Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista, Kenny Innovare persi sono ritrovati indella Repubblica., nei giorni scorsi, aveva parlato delle donne con tono sprezzante, senza mezzi termini e, soprattutto, lo aveva fatto nel bel mezzo di un consiglio comunale, scatenando critiche a destra e a sinistra.

Nessun rispetto per la comunità ebraica e nessun rispetto dei divieti. I pro-Palestina scenderanno in piazza contro Israele durante il Giorno della ... (liberoquotidiano)

Alla vigilia del Giorno della Memoria arriva lo stop delle questure ai Cortei pro-Palestina indetti per domani in varie città italiane. E si accende ... (tg24.sky)

migliaia di persone sono scese in piazza oggi in tutta l’Austria per protestare contro l’estremismo di destra e il razzismo , ispirandosi a simili ... (ilfattoquotidiano)

A Latina c’è stata la cerimonia in memoria di Gina Piazza, ebrea arrestata alla stazione di Littoria ...i campi di sterminio nazisti e gli altri crimini contro l’umanità, sono fondamentali per la ...“Al fianco della resistenza palestinese” e “Mai più significa mai più per nessuno” sono gli slogan che hanno accompagnato alcuni attivisti nel presidio pro Gaza e contro Israele del ...è necessario ...Nonostante il divieto alcune decine di persone si sono date appuntamento questo pomeriggio in piazza Castello, nel centro di Torino, per una manifestazione pro Palestina e "contro i genocidi". I ...