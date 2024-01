In crisi dal 2016 | Lapo Elkann liquida Italian Independent | ora l’azienda vale pochi spicci

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024) Diciassette anni di vita, 86 milioni di perdite accumulate negli ultimi otto anni, una quotazione di borsa scesa dai 26 euro del collocamento nel 2013 agli attuali 16 centesimi. Numeri impietosi che hanno convinto l’assemblea dei soci a deliberare lo scioglimento e lazione diIndepdent,creata da: produceva occhiali e altri articoli di moda e fashion. La società era stata fondata danel 2008 ed aveva avuto un inizio quasi folgorante, grazie alla quotazione in Borsa che passò da 26 a 40 euro. Ma la sua buona stella si è spenta abbastanza in fretta fino alla cessione nel settembre scorso, per 1 milione di euro, a M Group, società che controlla il Gruppo Modo dell’ex giocatore di curling professionista, Alessandro Lanaro. Ma non è bastato a ...