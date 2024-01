In carcere 33 anni per omicidio Assolto l’ex allevatore sardo | Sono libero | è finito un incubo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Quasi trentatréin, poi il colpo di spugna: non è stato lui. Beniamino Zuncheddu è statodai giudici della IV sezione della Corte d’appello di Roma per la strage del 1991 che resta senza colpevoli. "Questa è la fine di un", le sue prime parole dopo la lettura della sentenza., oggi ha 59, fu fermato due mesi prima di compierne 27. Ha trascorso dietro le sbarre quasi 33, condannato all’ergastolo per la carneficina compiuta l’8 gennaio 1991 nell’ovile di Cuile is Coccus, sulle montagne di Sinnai, in provincia di Cagliari. I suoi legali lo descrivono come "una persona incredibile, non meritava tutto questo". La sera della strage furono uccisi tre pastori: Gesuino Fadda, suo ...