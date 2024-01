In carcere 33 anni da innocente | Beniamino Zuncheddu | “Volevo una famiglia | mi hanno rubato tutto”

Leggi tutta la notizia su luce.lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) A volte il lieto fine accade, il canarino riesce a uscire dalla gabbia e a volare via. A volte, quella che appare ormai poco più che una fantasticheria si avvera. La metafora con l’uccellino non è casuale: sono le parole usate da un uomo che dopo oltre tre decenni trascorsi in una cella oggi è finalmente riconosciutoe, soprat, è libero. Dall’ergastolo all’assoluzione, in mezzo 32di. Ma per, 59, è arrivato finalmente il momento della verità. La sua, ora anche quella giudiziaria. Quella che gli restituisce una vita per troppo tempo negata. La Corte d’Appello di Roma l’ha assolto dall’accusa di essere l’autore della strage di Sinnai, in provincia di Cagliari, dell’8 gennaio del 1991 in cui morirono tre pastori e una ...