In arrivo la prima intelligenza artificiale generativa made in Italy

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gennaio 2024 – . Sarà realizzata da iGenius e Cineca. L’accordo siglato per il progetto ‘Modello Italia’ porterà allo sviluppo di un Foundational Large Language Model – modello di reti neurali alla base di strumenti diquali ChatGPT e Crystal – di nuova generazione che sarà rilasciato con licenza completamente open source, addestrato con diversi trilioni di token e caratterizzato da un’attenzione particolare all’ecosistema delle imprese e della Pubblica Amministrazione, italiane ed europee. L’obiettivo è realizzare un nuovo modello di GPT, completamente italiano, per aiutare aziende e Pubblica Amministrazione a sfruttare pienamente i vantaggi derivanti dall'AI, anche in settori sensibili come sanità, finanza, sicurezza nazionale. Tutto nel massimo rispetto delle normative sulla privacy e ...