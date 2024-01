Impallomeni sicuro | «Inter | vittoria a Firenze capovolgerebbe un aspetto»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Continua lo scontro a distanza fra Juventus ed, con i nerazzurri impegnati domenica sera contro la Fiorentina ed i bianconeri in casa contro l’Empoli. Le parole dell’ex calciatore Stefanosulla lotta scudetto CAPOVOLGERE –analizza l’imminente sfida fra Fiorentina ed, delineando i possibili scenari in caso didella squadra di Inzaghi. Le sue parole a TMW Radio: «La questione si fa seriamente pericolosa per Inzaghi. Per me la Juventus deve vincere, poi ci sarà lo scontro diretto a San Siro. L’credo sia fondamentale vincere aper preparare lo scontro diretto. Se l’vince senza Barella e Calhanoglu, si capovolge l’psicologico con la Juventus. Il calcio è ...

Simone Inzaghi è al centro dell’attenzione, soprattutto in questa stagione dove è in lotta per lo Scudetto con la Juventus. Stefano Impallomeni è ... (inter-news)

Gran bel Toro in questo primo tempo. Due gol per mettere quasi al sicuro il risultato, ma il Cagliari è sempre rimasto in partita e ha avuto anhe le sue occasioni, sbagliando mira e con Milinkovic ...Gran bel Toro in questo primo tempo. Due gol per mettere quasi al sicuro il risultato, ma il Cagliari è sempre rimasto in partita e ha avuto anhe le sue occasioni, sbagliando mira e con Milinkovic ...Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa della risposta negativa, in fatto di presenze, da parte del pubblico nella prima semifinale di Coppa Italia: "Sicuramente ...