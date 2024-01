Illegittimo impedire ai detenuti la vita affettiva Sentenza della Consulta

(Di sabato 27 gennaio 2024) A un detenuto non può essere vietato di incontrare il partner non sottoposti al controllo visivo degli agenti di polizia penitenziaria se non violando la Costituzione e i diritti dell’uomo. Con lan. 10 i giudici, sollecitati dal magistrato di Sorveglianza di Spoleto, Fabio Gianfilippi, hanno dichiarato l’illegittimità dell’articolodell’Ordinamento penitenziario che non prevede che la persona detenuta possa svolgere i colloqui con il coniuge - la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente -, senza il controllo del personale di custodia, quando, nessun motivo di sicurezza o disciplina, né ragioni giudiziarie, siano di impedimento a uno spazio di privacy. Antigone, l’associazione che si occupa dei diritti dei, parla di ...

"La Corte Costituzionale ha detto sì alla affettività e alla sessualità in carcere" e "con una sentenza storica ha ricordato che senza affettività, e quindi sessualità, è lesa la dignità delle persone". La norma dichiarata illegittima, nel prescrivere in modo inderogabile il controllo a vista sui colloqui del detenuto, gli impedisce di fatto di esprimere l'affettività con le persone a lui stabilmente legate.