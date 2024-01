Ilary Blasi commenta Noemi Bocchi | “Spero che sia felice”

(Di sabato 27 gennaio 2024) Nelle ultime ore si sono aperti nuovi gossip sulla fine del matrimonio trae Francesco Totti. Mentre Cristiano Iovino ha detto la sua sul famoso caffè con la presentatrice romana, versione che lei si è affrettata a smentire, in una lunga intervista a Sette, magazine del Corriere della Sera,ha parlato per L'articolo

Conduttrici, esperti di gossip, opinionisti, fan, in questi giorni tutti stanno parlando di Ilary Blasi e delle dichiarazioni rilasciate da ... (biccy)

Doppio colpo basso per Ilary Blasi . Il primo è quello di Cristiano Iovino, che ha svelato come la loro fosse stata una vera e propria relazione e ... (liberoquotidiano)

L'ex coppia continua a essere nel vortice del gossip: nel frattempo il primogenito - calciatore in erba - ha lasciato il Frosinone per giocare nelle ... (vanityfair)

La rottura del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a dominare il dibattito. Se ne parla ovunque ormai, sia sui social che in ... (caffeinamagazine)

Il reality potrebbe inoltre allungarsi ben oltre le prime settimane di aprile, in cui è previsto il ritorno dell’Isola dei Famosi sotto la guida di Ilary Blasi (probabilmente). L’ultima puntata del ...C'è grande attesa per il ritorno a Verissimo di Ilary Blasi. Negli ultimi giorni le dichiarazioni di Cristiano Iovino, il famoso 'uomo del caffè', hanno mescolato le carte in tavola. Il personal ...Ultimi giorni davvero ricchi di scoop e notizie dal mondo dello spettacolo e della tv. Le rivelazioni su Ilary Blasi e Cristiano Iovino si sono prese la scena facendo tornare a galla le note vicende ...