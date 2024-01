Ilaria Salis verso il processo in Ungheria | l’avvocato dell’attivista italiana | «Trattata come una terrorista | rischia 11 anni di carcere»

(Di sabato 27 gennaio 2024)11di, l’insegnante 39enne già in prigione da 11 mesi a Budapest, con l’accusa di aver aggredito due neonazisti. La pena, che la donna potrebbe ricevere dovesse essere giudicata colpevole, proposta dalla procura nell’atto di rinvio a giudizio. A farlo sapere uno degli avvocati che difende, Gyorgy Magyar, il cui studio è specializzato e particolarmente noto inper il proprio impegno in difesa dei diritti umani.ha ribadito chesi trova incarcerata in condizioni estreme. Sotto «stretta sorveglianza» e nell’«impedimento per molto tempo dei contatti con la famiglia e le autorità italiane». La docente, in sostanza, è«un ...

Ilaria Salis, l'insegnante 39enne di origini sarde detenuta da quasi un anno in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito due neonazisti, in caso sia giudicata colpevole, rischia 11 anni di ...I due parlamentari del M5S chiedono di intervenire rapidamente per assicurare il rispetto dei diritti di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, da un anno, in attesa di giudizio, in condizioni ignobili e ...Ilaria Salis era stata arrestata insieme ad una cittadina tedesca, che però è accusata solo di affiliazione all’organizzazione criminale e non di aggressione. È per questo motivo che è stata ...