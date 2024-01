Il titolo del Tg1 fa arrabbiare il Pd | “Così è TeleMeloni” E Renzi ironizza sull’ospitata di Lollobrigida per la “pasta nello Spazio”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Prima riga: “Mille euro in più per gli anziani”. Seconda riga: “Si voterà l’8 e 9 giugno“. Questodel Tg1 della sera di un paio di giorni fa ha fatto andare su tutte le furie il Partito democratico: “C’è la piccineria da propaganda di regime dell’associazione col voto” e oltretutto “è una bugia vergognosa”, dice Marco Furfaro che fa parte della segreteria guidata da Elly Schlein. Per il Pd è la goccia che fa traboccare il vaso: Schlein ha convocato un sit-in alla Rai “per difendere la libertà di stampa e il valore di un sevizio pubblico che non può essere“, ha detto Schlein, chiamando a raccolta “le altre forze politiche di opposizione e sociali”. A difendere il Tg1 sono tutti i partiti del centrodestra. “Abituati da decenni a comandare in Rai, a dettare le scalette ai direttori, oggi il Partito Democratico ha superato se stesso ...