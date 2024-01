Il Texas chiude i confini con il filo spinato | scontro con il governo federale sull’immigrazione

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 27 gen – Gli Stati Uniti si trovano a dover affrontare una nuova crisi interna che si prefigura essere un elemento di sicuro interesse in vista delle elezioni presidenziali in programma ad inizio novembre 2024. Loin corso è tra ildi Washington e lo Stato delsulle politiche per il controllo dell’immigrazione, un argomento che nel sud del Paese sta trovando moltissimo seguito in contrasto alle scelte del presidente democratico Joe Biden. L’innesco della questione è stata la scelta del governatore Greg Abbot di installare circa 50km dilungo tutto il confine con il Messico al fine di arginare l’immigrazione illegale nel proprio Stato. Ilcontro la scelta della Corte Suprema La scorsa settimana la Corte ...