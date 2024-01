Il teatro cura l’inerzia del pensiero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) Un’immaginaria lezione con una delle più grandi filosofe del Novecento, per capire come il male spesso nasca daldel, dall’assenza di spirito critico, dall’alibi dell’obbedienza e come solo la capacità di riflettere possa funzionare da antidoto per agire in modo etico. Una rappresentazione che trasporterà idealmente nel 1963, tra gli allievi del corso di filosofia politica dell’università di Chicago. È quanto metterà in scena domani lo spettacolo teatrale “La banalità del male“ (nella foto), che verrà proposto alle 16.30 negli spazi della Sala della Cultura di via Italia a Vedano: protagonista del monologo sarà l’attrice e drammaturga Paola Bigatto, che ha tratto l’opera da un adattamento dell’omonimo saggio della filosofa Hannah Arendt. Nella finzione scenica si immagina che Arendt sviluppi insieme ai suoi allievi i temi filosofici ...