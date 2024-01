Il significato del titolo del film Povere Creature! con Emma Stone

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ildeldiva ricercato nel libro da cui è tratto il. Infatti, il lungometraggio di Yorgos Lanthimos è l’adattamento dell’omonimo romanzo del 1992 di Alasdair Gray. L’autore con questopotrebbe riferirsi sia agli uomini che circondano Bella Baxter, la protagonista dell’opera, ma anche a tutti noi, che lottiamo duramente per sottostare alle regole della società.racconta la storia di Bella Baxter, giovane donna frutto di un particolare esperimento del dottore Godwin Baxter. L’uomo, infatti, ha trovato il corpo senza vita di una donna incinta ed ha deciso di riportarla in vita trapiantandole il cervello del feto che portava in grembo. E così, nasce Bella, una donna adulta ma con i ...