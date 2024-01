Il rifugio che salva gli animali La rinascita dopo le violenze | Qui trovano cure e libertà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Guai a chiamarli ospiti. "Questa è casa loro, gli intrusi siamo noi. Gli umani". Non c’è il campanello alla Ohana Animal Rescue Family: 5 ettari di, terra di riscatto, di seconda chance. Di. Ad accogliere chi arriva si alternano i residenti, scodinzolando. Hanno zampe, pelo e ferite da ricucire, gli abitanti delnelle campagne del Pozzale. Luigi e Letizia Macchioni nel 2016 hanno venduto tutto ciò che avevano per acquistare quel terreno dove crescere una nuova famiglia fatta di maiali destinati al macello, tacchini, polli e vitelliti da situazioni di degrado o abbandono. Capre e pecore sequestrate e in cerca di una nuova casa. L’attenzione in questi giorni è tutta per Milly, una delle ultime pecore denutrite arrivate dall’Abruzzo. È a terra, debilitata. Ha bisogno di ...