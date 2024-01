Il ricordo di Remo Zapparoli Grande artista e volontario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Te ne sei andato in silenzio, caro, in una fredda giornata di inverno, senza salutarci. Ci piace pensare che domani, aprendo la porta bianca del tuo laboratorio a Villa Bigatti, tu sia ancora lì in quella stanza che pareva quasi il paese delle meraviglie, pieno di bozzetti, libri, sculture, attrezzi e colori per dare vita alle tue magiche creazioni". Lidia Arduino dell’associazione "Cittàgiardino Cusano Milanino" ha ricordato così(nella foto),90enne che tanto ha fatto per la città, riempiendo il territorio di bellezza. "Era capace di trasformare, come un nuovo re Mida, un materiale povero come il polistirolo in un oggetto prezioso, scultoreo e artistico. In questi anni ha messo a disposizione generosamente la sua creatività per tutta la città: per i ragazzi ...