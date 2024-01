Il recluso che amava i social Le foto su Facebook col cellulare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) CARUGO (Como) Dalla sua cella del carcere di Opera, telefonava ai figli e postavasul suo profilo di. E ogni volta che gli agenti di polizia penitenziaria gli sequestravano il telefono e lo arrestavano, riusciva a procurarsene un altro. Tre volte tra novembre e la scorsa settimana: tre telefoni sequestrati, tre arresti, tre convalide che si tradurranno in altrettanti processi a carico di Toni Mazzeo, 47 anni di Carugo, detenuto per un quantità di reati, con un cumulo di pene che si estinguerà solo nel 2038. Il primo episodio risale a fine novembre, quando è stato scoperto a pubblicare di continuo post sul suo profilo di. Durante la perquisizione della sua cella, la penitenziaria gli ha trovato uno smartphone, ed è stato arrestato in flagranza per il reato di "accesso indebito a dispositivi idonei alla ...