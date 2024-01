Il Real Madrid è la squadra che ha ricavato di più E il Milan sorpassa l' Inter

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024) C’è un nuovo sceriffo in città. O meglio, nel continente. Dopo aver guardato il Manchester City dal basso nel 2023, ilsi prende la vetta della Football Money League nel 2024. Il report,izzato dalla società di consulenza e revisione Deloitte, mette in ordine i 20 club europei con i ricavi caratteristici più alti nella stagione 2022/23, l’ultima per la quale sono disponibili i bilanci ufficiali. Il dato tiene conto dei ricavi commerciali, da match day e da diritti TV, mentre sono escluse le plusvalenze. Il primato spetta dunque ai Blancos, che hanno raggiunto quota 831 milioni di euro, seguiti dal Manchester City (826 milioni) e dal Paris Saint-Germain, con poco meno di 802. Sono queste le società che hanno fatto registrare i risultati migliori nella passata stagione, per un totale di 10,5 miliardi di euro a livello di ...