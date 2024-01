Il programma Domani il Chiesanuova a Tolentino

Domani sono in programma cinque partite che, insieme al posticipo di lunedì tra Atalanta Under 23 e Renate, completeranno la ventitreesima giornata del girone A di serie C. In particolare evidenza si ...Domani si giocano le gare di ritorno in Promozione. Faenza e Forlimpopoli cercano di avvicinarsi alla vetta, mentre il San Pietro in Vincoli cerca di rientrare nella zona playoff. Altre sfide interess ...Primo appuntamento domani con il Carnevale Pistoiese. I corsi, oltre a questa domenica, saranno poi 4 e 11 febbraio con i carri allegorici allestiti dai quattro rioni cittadini torneranno a sfilare in ...