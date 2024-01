Il primo volo Perugia-Lampedusa avvia anche un ponte con Castiglioni

(Di sabato 27 gennaio 2024) CASTIGLION FIORENTINO Castiglion Fiorentino terrà a battesimo ildella compagnia HelloFly. Missione in programma il prossimo 18, 19, e 20 marzo, quando partirà il progetto di relazioni tra la Città Castiglionese, la regione Umbria e l’isola siciliana che prevede, tra le altre cose, una partita amichevole tra la Castiglionese la squadra locale. "Con 3 ore circa di viaggio raggiungiamo, un’opportunità per questa terra meravigliosa maper il nostro indotto turistico-ricettivo" spiega il sindaco Mario Agnelli. "Noi andiamo sempre dietro a queste nuove nicchie di mercato – afferma Teodosio Longo, Ceo della compagnia aerea HelloFly –è un’isola meravigliosa ed offre tantissimo tra turismo, cultura e storia. Ogni venerdì ...

È Trino Vercellese. Il sindaco Pane ha inviato l'auto-candidatura per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Il suo Comune era stato escluso, ... (wired)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Analizziamo la super prestazione di Giacomel , i 20.5? di shooting time nel poligono in piedi fanno ... (oasport)

Consulta l'oroscopo Sagittario a cura di Paolo Fox di oggi, 27 gennaio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...L'Olimpia batte il Barcellona anche in casa e tiene vivo l'obiettivo playoff. Milano domina nel primo tempo, volando sul +19 all'intervallo. Nel terzo quarto vive il solito blackout, ma riesce a ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...