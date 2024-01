Il Pontedera gioca | il Perugia vince Tre punti preziosi per il Grifone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024), 27 gennaio 2024 – Alil gioco, ali tre. Alla fine la differenza in questo 2-3 che significa la quarta vittoria di fila per gli umbri, sempre più terzi in classifica, l'ha fatta la maggiore precisione sotto porta della (rimaneggiata) squadra di Formisano. E infatti se nel primo tempo Adamonis è stato bravo a dire di no ai tiri di Delpupo e Ganz (l'attaccante ha debuttato dopo l'arrivo dal Brindisi in settimana) il tap-in di Sylla e il destro al volo di Mezzoni (un ex) hanno indirizzato l'incontro già prima del riposo. Al rientro in campo comunque la formazione di Canzi è riuscita a riaprire il match con con un eurogol di Guidi (destro all'incrocio), ma l'inzuccata ancora di Mezzoni è stata un macigno per i padroni di casa. Che tuttavia hanno di nuovo rimesso la sfida in bilico con il ...