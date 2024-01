Il Piano Mattei per l’Africa cuore nevralgico del futuro del mondo L’analisi di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 gennaio 2024) Non l’icona di Enrico, ma la sua concreta visione civile dell’“Africa per: l’ingegno è vedere possibilità dove altri non ne vedono”. La motivazione ideale, e sostanziale, dirappresenta lo spirito e l’obiettivo principale delstrategico della costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e i Paesi africani. L’intento è quello di far rivivere la coraggiosa epopea dell’ingegnere Enricocon vari piani di sviluppo del continente, a cominciare dalle coltivazioni di biocarburanti, dalla produzione di idrogeno da importare in Europa e dall’esportazione di energia prodotta impianti fotovoltaici realizzati in aree come il Sahara. Il vertice al quale parteciperanno 57 delegazioni provenienti da tutto il, in particolare dai Paesi africani, oltre ai ...