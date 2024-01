Il Pd vuole decidere i titoli del Tg1 Schlein annuncia un sit in Foti | pluralismo in bocca a loro è bestemmia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dunque, il Pd ha una vocazione per le battaglie-boomerang. Sul salario minimo Ellyha creato una rivalità insanabile con il M5S. Quindi ha scelto la sanità scoprendo improvvisamente che i pronto soccorso sono affollati e che per fare una Tac con il servizio sanitario pubblico passano mesi. Poco credibile. Un Pd non plurale invoca ilOra si attacca alla Rai e chiede. E ciò proprio il giorno dopo il siluramento a una dirigente di Verona, Anna Maria Bigon, che in nome della libertà di coscienza non si è schiarate per la legge sul fine vita. Insomma un Pd per nulla plurale si fa paladino del. C’è della spudoratezza in tutto ciò. LEGGI ANCHE Rai, per Saviano "epurato" il Pd snobba la Vigilanza e invoca l'Antimafia: che c'azzecca? Dai «tele-trombati» agli «amici del Pd»: ecco ...