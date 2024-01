Il Newcastle United potrebbe vendere la stella e sbloccare la firma di 60 milioni di sterline QUESTO mese | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Abbiamo tradotto per voiarticolo: Miguel Almiron è stato ancora una volta collegato alla partenza dalmentre cercano di liberare fondi di trasferimento per garantire che eventuali nuovi arrivi non li mettano sul lato ricevente di potenziali sanzioni della Premier League. Il club deveprima di poter acquistarese vuole rimanere dalla parte giusta dei regolamenti sui profitti e sulla sostenibilità della lega, portando a speculazioni sul futuro di molti giocatori della squadra di Eddie Howe. Secondo quanto riferito, l’attaccante Callum Wilson è stato oggetto di interessi di trasferimento, anche se il club ha rifiutato le aperture del Bayern Monaco sulla possibilità di ingaggiare Kieran Trippier per ...