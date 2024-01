Il nemico numero uno di Trump si ritira dalle presidenziali USA | potrebbe essere tutta colpa di ChatGPT

(Di sabato 27 gennaio 2024) Uno dei rivali dell’ex presidente americano Donaldsi èto dalla corsa alla Casa Bianca: la causa. Negli Stati Uniti è iniziata ufficialmente la corsa alla Casa Bianca, che solitamente prevede varie tappe fondamentali per i candidati. In questo memento, ad esempio, il partito repubblicano è impegnato nelle lunghissime primarie, le quali entro giugno decideranno l’uomo o la donna che sfiderà l’attuale Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.via, uno dei giorni più importanti della campagna elettorale sarà sicuramente il SuperMartedì 5 marzo. Motivazioni del ritiro del rivale di(foto ansa) – cityrumors.itQuel giorno 15 Stati americani eleggeranno un terzo dei delegati, ciò significa che le prime preferenze del popolo ...

L’obiettivo del capo 5 Stelle è salire sul ring di Meloni per avere i riflettori addosso, lasciando gli altri leader del campo largo dietro le ... (huffingtonpost)

Continuano gli attacchi "incrociati" nei confronti della gieffina. Le parole di Giuseppe e Massimiliano ora indignano i fan. Interviene lo staff dell'attrice.La reductio ad Hitlerum dei nemici è una pratica in voga de decenni. L’ultimo “baffetto” è Trump, secondo Gopnik. Segue a Saddam, Gheddafi, Putin, persino a ...Così, un’altra soluzione per rimuovere il nemico numero uno dei bollitori elettrici in poche semplici mosse, è il decalcificante della linea “Hg”, che ripristina le funzioni e la lucentezza degli ...