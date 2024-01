Il mostro è donna | un’analisi femminista di Frankenstein

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 27 gennaio 2024), caposaldo della letteratura gotica, mostra come Mary Shelley, la sua autrice, contesti la società presentando un forte punto di vista, criticando i ruoli di genere tradizionali e punendo letteralmente i personaggi che si conformano a essi. Gli uomini insono ambiziosi ed egocentrici: il protagonista Victorrappresenta la fede patriarcale ed è estraneo a qualsiasi valore femminile, portando infine alla morte tutti coloro a cui tiene e perfino se stesso. Nel romanzo, la natura è rappresentata come attiva e femminile, e punisce o premia i personaggi secondo le loro azioni. Mary Shelley non poteva sapere che la sua eredità sarebbe durata per oltre 200 anni attraverso film, videogiochi e tanto altro. Vale la pena ricordare che sua madre è l’attivista ...