Il montepremi degli Australian Open 2024 Quanto guadagna il vincitore

(Di sabato 27 gennaio 2024) Roma, 24 gennaio- L'è all’ultimo atto. La sfida tra l'azzurro Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev decreterà ildell’edizione, che mette sul piatto unricchissimo e in netta crescita rispetto al passato. Jannik Sinner, ecco perché l’azzurro non sarà numero 3 al mondo dopo gliLe cifre e gli Slam a confronto Il re di Melbourne metterà infatti in tasca la bellezza di 3.150.000 dollarii (1.933.403 euro) a chiusura86,5 milioni dollarii (53.083.320 euro) complessivamente offerti dall'edizione, per una cifra del 13% più ricca dell'anno precedente che conferma la tendenza, che piace poco ...

Un montepremi record per gli Australian Open . In totale 86,5 milioni di dollari Australian i. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% ... (ilmessaggero)

Un montepremi record per gli Australian Open . In totale 86,5 milioni di dollari Australian i. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% ... (ilmessaggero)

Dopo il record di Wimbledon 2023, il montepremi degli Australian Open è il nuovo riferimento per i premi da capogiro. Il montepremi infatti sale del 13 per cento, arrivando a rappresentare il secondo ...L'America non ha rivali, anche in termini di montepremi per gli Slam. Il premio in denaro degli US Open è il più alto in assoluto. I vincitori delle finali maschili e femminili hanno ottenuto 3 ...Jannik Sinner, l'enfant prodige del tennis italiano, nasce il 16 agosto 2001 (ha 22 anni) a San Candido un paese in provincia di Bolzano. È alto 1,88. Figlio di Siglinde e ...