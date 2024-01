«Il mio 27 gennaio | Giorno della Memoria»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 gennaio 2024) Oggi è il. Ma non possiamo più permetterci di esclamare, intono ormai stanco e ripetitivo: “Mai più!”. Premono cose maggiori, l’attualità ci costringe a una domanda nuova e angosciosa: “Perché ancora?”. L’unico modo onesto e puntuale per onorare ladi sei milioni di ebrei morti è cercare di difendere gli ebrei vivi. Guardiamo in faccia la realtà. Tutte le questure d’Europa consigliano benevolmente agli ebrei di non indossare la kippah in pubblico e per lestrade: è troppo pericoloso. Nelle manifestazioni a sostegno dei palestinesi, l’immagine di Anna Frank viene beffardamente svillaneggiata con indosso la kefiah. Persino le frasi di Primo Levi vengono oltraggiosamente utilizzate per convocare i cortei delle organizzazioni estremiste italiane e arabe, “contro il genocidio palestinese”. Già, ...