Il Milan sbaglia due rigori | il Bologna no! Gol nel recupero

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ivanno segnati: lo impara a sue spese il, che nedue e vede ilpareggiare dal dischetto al 92’. Al Meazza finisce 2-2. DISCHETTOTO – Ilspreca la chance di andare a -3 dall’Inter con due partite in più. Colè un pareggio per 2-2 che sposta relativamente la classifica di entrambe. Al 29’ sono i rossoblù ad andare in vantaggio: Giovanni Fabbian si vede murato due volte da Simon Kjaer, l’azione prosegue e sul controcross Joshua Zirkzee dal lato destro dell’area di rigore batte sotto le gambe Mike Maignan. Al quale tutto il Meazza ha mostrato la vicinanza dopo gli episodi di razzismo della settimana scorsa. Protesta molto ilal 40’, quando arriva il primo rigore di serata: Simon Kjaer abbassa la ...

Partita pazza a San Siro. Dopo l'Inter, il Bologna ferma anche il Milan con lo stesso risultato. Finisce 2-2 con tre rigori assegnati da Massa e ben due sbagliati. A passare in vantaggio sono i rossoblù. Il Milan non va oltre il 2-2 contro il Bologna. In pieno recupero è di nuovo decisivo un tiro dal dischetto: Maignan intuisce, ma Orsolini non sbaglia e stoppa i rossoneri.