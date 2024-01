Il Milan non è una squadra di… rigore | il Bologna sì | pareggio scoppiettante a San Siro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Solo unper ilnel match della 22ª giornata del campionato di Serie A e ladi Pioli deve recriminare dopo ildella Juventus contro l’Empoli. La partita dei rossoneri contro ilè stata condizionata dagli errori dal dischetto, addirittura due nella stessa partita. Passo in avanti della compagine di Thiago Motta dopo il calo delle ultime partite. Ilsi schiera con Leao, Pulisic e Giroud, ilrisponde con Ferguson, Urbanski e Zirkzee. Al 16? le squadre si fermano per omaggiare il portiere Maignan, vittima nell’ultima giornata dei cori razzisti da parte dei tifosi dell’Udinese. Ci prova Leao, poi ilpassa con il solito Zirkzee. I rossoneri sprecano due occasioni, poi l’arbitro fischia un ...

Il Bologna chiude la stagione con zero sconfitte in tre partite giocate a San Siro: dopo il 2-2 di campionato e l'1-2 ai tempi supplementari... (calciomercato)

non ha sbagliato Orsolini che ha firmato il decisivo 2-2. La squadra di Pioli spreca la chance di accorciare in classifica. Grande gara del Bologna che strappa un punto preziosissimo contro i ...Questi i risultati degli anticipi del sabato: Juventus-Empoli 1-1, Milan-Bologna 2-2, Atalanta-Udinese 2-0. Nel programma domenicale ora spicca Fiorentina-Inter La Juventus non sfrutta l’occasione di ...L’ultimo, in ordine di tempo, si è materializzato nel corso della sfida tra Milan e Bologna. Massa (LaPresse) – Asromalive.it Partita giocata a viso aperto con grande intensità, la sfida di San Siro ...