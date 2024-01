Il memoir di Ilary Blasi venderà più o meno delle barzellette di Totti?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 gennaio 2024) A settembre del 2011, Alicia Florrick entra nel suo studio legale, e nella nuova stagione di “The Good Wife”, con un nuovo taglio di capelli, che sappiamo tutte cosa significhi, e sotto le sue immagini canticchia quel tizio che ripete implacabile «Baby did a bad, bad thing». A maggio, il pubblico della serie aveva visto finire la stagione precedente con Alicia e Will, determinati a scopare dopo due anni di tensione intermittente (più di due: stavano insieme all’università, intanto lei ha fatto dei figli con un altro), che si sentivano dire dall’accettazione dell’albergo prescelto per consumare che purtroppo erano pieni. Tranne la suite presidenziale, che purtroppo costava settemila e ottocento dollari. Will doveva essere molto determinato a portare infine a compimento la copula, perché un attimo dopo veniva inquadrata un’American Express, e le parole successive erano «il vostro ...