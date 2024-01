Il malefico zelo dei fascisti nel depredare gli italiani ebrei con le leggi razziali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 gennaio 2024) La svolta razzista del fascismo rappresentò nel complesso un’occasione eccellente per la burocrazia nostrana, spesso definita arruffona ed elefantiaca, di dimostrare efficienza e tempestività quando il vertice la chiamava a eseguire compiti ‘speciali’, con una sostanziale convergenza tra il rigore sollecitato da Roma e l’uso punitivo e persecutorio che i poteri locali facevano della discrezionalità loro concessa. Anche quando si verificarono comportamenti indirizzati alla difesa dei perseguitati – come si manifestò, in alcune occasioni, nel caso di banche o di società assicuratrici che inviarono all’estero loro dirigenti per proteggerli dalla bufera antisemita – è difficile stabilire il confine tra una condotta improntata alla schietta solidarietà e una scelta legata a ragioni di più concreto e cinico opportunismo: tentare di difendere dirigenti dall’indubbio profilo professionale ...