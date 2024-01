Il governo spinge all’angolo Stellantis | “Venga in tv a dirci il futuro degli stabilimenti in Italia”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ilprova are. Il ministro Adolfo Urso sfida l’amministratore delegato Carlos Tavares a un confronto televisivo per sapere quali siano i piani di investimento del gruppo automobilistico in. La sfida segue le polemiche con Giorgia Meloni sugli attacchi sferrati da la Repubblica, quotidiano del gruppo Gedi che fa capo alla famiglia Agnelli attraverso Exor come così come, e il progetto dell’esecutivo di ritornare a un milione di auto prodotte in. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy va oltre, dice di voler creare le condizioni affinché si insedi inun secondo produttore perché, aggiunge a L’Aria che Tira su La7, “la concorrenza fa bene”. Non solo, Urso rileva come quella tra ...