Il Giorno della Memoria È 365 Giorni L’Anno

"Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio, perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta questa data per ricordarsi di una vita fa. ... (orizzontescuola)

ROMA – Il 27 gennaio, giorno della memoria, il mondo ricorda l’orrore della Shoah mentre in Medio Oriente è in corso la guerra tra Israele e Hamas. E’ scontro, in Italia, per il rinvio dei cortei ...Non so se dopo mi hanno lavato./Poi ho visto la mia mamma./Bella, bellissima./Era il 14 luglio 1940./ Era il giorno della mia nascita" racconta. A fare da sfondo al racconto dell'attore, comico, ...(Adnkronos) - Secondo giorno di ricovero oggi per re Carlo III sottoposto a cure per ingrossamento della prostata. Il sovrano "sta bene". E' stato visto entrare ieri alla London Clinic, nel centro di ...