Il Forlì può allungare la sua striscia Occhio però | Sangiuliano in ripresa

(Di sabato 27 gennaio 2024) Domani al Morgagni arriva ilCity. Dopo due trasferte consecutive, che hanno fruttato 4 punti, i galletti di mister Mauro Antonioli attendono il match della 21ª giornata per continuare la corsa verso i primissimi posti della classifica. I galletti sono reduci da otto risultati utili consecutivi e, dopo il ko col Lentigione (2-0), Merlonghi & Co. hanno infilato unadi sei vittorie e due pareggi raccogliendo la bellezza di 20 punti che li hanno hanno portati, a quota 38, in terza posizione, dietro alla capolista Ravenna (43) e al Victor San Marino (39). L’undici milanese, che a inizio stagione veniva quotata tra le favorite per la vittoria del girone D, con 25 punti, occupa un centro classifica non troppo tranquillo considerate le due sole lunghezze che lo separano dagli scivolosi playout. Nell’ultimo scorcio di campionato i ...