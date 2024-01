Il finto boom degli occupati Troppi giovani e donne fuori dal mercato del lavoro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Mai così tanti e mai così anziani. È il profilo dei lavoratori italiani che emerge dal rapporto ‘Il senso delnella comunità produttiva e urbana di Bologna’, realizzato dal Censis con la collaborazione di Philip Morris. A novembre 2023 in Italia si contavano 23,7 milioni di, il livello più alto mai registrato. D’altra parte, però, nel giro di dieci anni – fra il 2012 e il 2022 – la base occupazionale formata dacon un’età compresa fra i 15 e i 34 anni si è ridotta di circa 360.000 unità, mentre i lavoratori con almeno 50 anni di età sono aumentati di 2,7 milioni. Mai così tanti e mai così anziani. È il profilo dei lavoratori italiani che emerge dal rapporto realizzato dal Censis con la collaborazione di Philip Morris Inoltre, la mancata partecipazione aldelconta ...

