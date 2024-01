Il duo casertano Daudia in trasferta a Los Angeles per 4 concerti al NAMM show

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 27 gennaio 2024) Caserta. Una vita in viaggio per i, che da anni portano in giro per il mondo la propria musica. Partiti da Caserta, città natale di entrambi, si sono ben presto fatti conoscere prima in Italia ed Europa e poi negli Stati Uniti, dove spesso si recano per presentare i propri singoli o per varie performance. Molto noti sui social per i riarrangiamenti in chiave acustica di canzoni famose, hanno negli anni scritto anche brani inediti sia per sè che per big della musica, ultima tra i quali Arisa, per la quale hanno firmato il più recente singolo pubblicato dall’artista lucana dal titolo ‘Non vado via”. In questi giorni Davide e Claudia sono stati invitati per il secondo anno di fila in California per 4al, festival musicale che ogni anno si tiene a Lose che attira milioni ...