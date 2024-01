Il ‘doppio fallo’ di Allegri | perché Yildiz in panchina?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il match della 22ª giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Empoli rischia di condizionare la corsa scudetto della squadra di Massimiliano. La sfida dell’Allianz Stadium si è conclusa sul clamoroso risultato di 1-1. I bianconeri, in inferiorità numerica per oltre 70 minuti, passano in vantaggio nella ripresa con il solito Vlahovic. Al 70? è Baldanzi a trovare il gol del definitivo 1-1. La Juventus allunga a due punti sull’Inter ma con due partite in più e soprattutto con tante polemiche per le scelte di Massimiliano. La partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Milik dopo appena 18 minuti: il polacco è stato autore di un intervento killer (senza senso) sull’avversario Cerri e la decisione dell’arbitro (dopo il richiamo al Var) è stata inevitabile. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIl...