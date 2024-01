Il discorso di Mattarella | Shoah abominevole Israele non neghi lo Stato ai palestinesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) "La storia della deportazione e dei campi di concentramento non può essere separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa: ne rappresenta il fondamento condotto all’estremo, oltre ogni limite della legge morale che è incisa nella coscienza umana". Il presidente della Repubblica Sergiousa le parole di Primo Levi per il suosul Giorno della Memoria mentreha appena vissuto il 7 ottobre. Accompagnato dalla figlia Laura, dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, dalla presidente delle comunità ebraiche in Italia, Noemi Di Segni, e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Senato, Ignazio La Russa,dice che laè stata "il più grande edei crimini" e Auschwitz "un orrore assoluto senza ...