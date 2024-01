Il Coro dello Zecchino d' Oro censurato in Cina

Il Coro dell’ Zecchino d’Oro è stato censurato in Cina per un brano dal titolo "Forza Gesù". La canzone, cantata da Simone Deiana alla 53esima ... (feedpress.me)

Il Ministro dello Sport Abodi ha parlato a termine dell’incontro in Viminale dopo il caso di razzismo nei confronti del rossonero Maignan a Udine. Le sue parole riprese dall’Ansa. PAROLE – «E’ stato ...Veroli celebra il Giorno della Memoria, e sceglie di farlo attraverso lo strumento evocativo più puro e nobile che, la natura prima e la mente umana poi, abbiano saputo concepire: la musica. Il coro ...Partita fermata per quasi un minuto all'11' alla Domus durante Cagliari-Torino per celebrare ancora una volta Gigi Riva. Tutti in piedi per un lungo applauso. Tutto lo stadio ha urlato "Gigi, Gigi". ( ...